Наших заокеанских экспертов и их читателей, мягко говоря, порвало на звезды и полосочки. Это даже круче, чем на британский флаг, оказывается: на американском полосочек больше.
«Белый император»: атака из космоса?
Комментарии
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АИ
Арсен Исмаилов
КИТАЙЦЫ ХИТРОЖОПЫЕ - ЖДУТ ПОКА РОССИЯ ОСЛАБНЕТ - НЕ ПОМОГАЮТ В ПОЛНУЮ СИЛУ, А ТАК СЕБЕ НАПОЛЬЗУ ПОНЕМНОГУ ... . ПРИДУРКИ НЕ ПОНИМАЮТ ЧТО СЛЕДУЮЩИЕ БУДУТ ОНИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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14 час.
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