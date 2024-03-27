Совет директоров «Роснефти» обсудит buyback - основные события 28 марта

В четверг, 28 марта, состоится заседание совета директоров «Роснефти». В повестку включены семь вопросов, в том числе о статусе реализации стратегии до 2030 года и о реализации программы приобретения акций компании на открытом рынке.
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