В Перми большинство таксистов работают нелегально

Порядка 80 % таксистов региона нарушают закон.Согласно информации, предоставленной уполномоченным по защите прав предпринимателей в Пермском крае Павлом Новоселовым, порядка 80 % таксистов региона нарушают закон, не имея лицензии, не проходя медицинский осмотр и технический контроль, а также не оформляя путевые листы.