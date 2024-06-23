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Царьград

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В Перми большинство таксистов работают нелегально

В Перми большинство таксистов работают нелегально

Порядка 80 % таксистов региона нарушают закон.Согласно информации, предоставленной уполномоченным по защите прав предпринимателей в Пермском крае Павлом Новоселовым, порядка 80 % таксистов региона нарушают закон, не имея лицензии, не проходя медицинский осмотр и технический контроль, а также не оформляя путевые листы.

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