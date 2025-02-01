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Добрый Мир

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Путин укрепляет позиции в Европе: его новые союзники угрожают единству ЕС

Путин укрепляет позиции в Европе: его новые союзники угрожают единству ЕС

Президент Владимир Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека© POOL У президента России Владимира Путина появляются новые союзники, ставящие под угрозу единство Европы в помощи Украине.

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