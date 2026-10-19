С 1 октября 2026 года ЖД-логистика в России вошла в новую ценовую фазу. Для грузовладельцев и операторов это означает не просто очередную индексацию, а наслоение трех последовательных изменений: декабрьского повышения 2025 года на 10%, мартовской надбавки 2026 года на транспортную безопасность (коэффициент 1,01) и октябрьского роста на 8,5%.