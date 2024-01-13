Представитель МИД РФ выразила сомнение, что в Уставе ООН существует статья, оправдывающая атаку США и Британии на Йемен

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова обратила внимание, что в Уставе ООН вряд ли существует статья, опираясь на которую можно было бы оправдать нанесение американских и британских ударов по Йемену.
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