Мирошник: растет число свидетельств черной трансплантологии на Украине

В ходе продвижения ВС РФ на Украине увеличивается число свидетельств деятельности черных трансплантологов на подконтрольных киевскому режиму территориях, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла российского МИД по особым поручениям Родиона Мирошника.