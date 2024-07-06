Таможня Казахстана снова начала задерживать фуры российских грузоперевозчиков

С начала июля таможня Казахстана задерживает российские грузовики с европейскими товарами. Это усложняет перевозку через Россию, Белоруссию и Казахстан из-за ограничений на возврат иностранных полуприцепов без регистрации в Евразийском экономическом союзе.
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