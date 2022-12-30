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Трэй Янг, Стефен Карри и Кевин Дюрэнт – в десятке лучших финтов 2022 года

Трэй Янг, Стефен Карри и Кевин Дюрэнт – в десятке лучших финтов 2022 года

НБА представила десятку лучших финтов 2022 года. Героями подборки стали Трэй Янг («Атланта»), Стефен Карри, Джордан Пул (оба – «Голден Стэйт») и Кевин Дюрэнт («Бруклин»).

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