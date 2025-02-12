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SPORT24.ru

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Сперцян раскрыл, почему остался в «Краснодаре», несмотря на желание уехать в Европу

Сперцян раскрыл, почему остался в «Краснодаре», несмотря на желание уехать в Европу

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян назвал причину, по которой не перешел в европейский клуб в зимнее трансферное окно.

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