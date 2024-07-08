ЦМАКП: “тихий” кризис может вызвать срочную докапитализацию нескольких банков

По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) за июнь, вероятность снижения качества банковских кредитов и возникновения банковского кризиса продолжает оцениваться как высокая.
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