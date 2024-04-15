В Краснодаре парфюмеры дали советы жительницам города по подбору духов

По словам экспертов, грамотно подобрать правильный парфюм на любой случай может каждая женщина.В краевом центре открылся парфюмерный бутик, где предпринимателям, общественникам, сотрудникам СМИ и другим рассказали секреты подбора парфюма к каждому случаю.
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