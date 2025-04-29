Сотрудники РНПК в Рязани поздравляют ветеранов ВОВ с Днем Победы

Всего планируется навестить более 130 человек, среди которых восемь отметят 100-летний юбилей.Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в состав нефтеперерабатывающего комплекса «Роснефть») в преддверии 80-летия Великой Победы организовала акцию по адресному поздравлению ветеранов.