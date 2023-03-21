Wildberries начнет продавать собственную технику: какую и под каким названием

Маркетплейс Wildberries готовится продавать технику под собственной торговой маркой. Под брендами Razz и Ruzz покупателям будет предложена электроника и бытовая техника: от холодильников и пылесосов до смартфонов и планшетов, узнали «Ведомости».
Маркетплейс Wildberries готовится продавать технику под собственной торговой маркой. Под брендами Razz и Ruzz покупателям будет предложена электроника и бытовая техника: от холодильников и пылесосов до смартфонов и планшетов, узнали «Ведомости».
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