The Independent: Сунак собирается объявить Зеленскому в субботу о решении поставить Украине «эскадрон танков» Challenger 2

Руководитель правительства Соединенного Королевства Риши Сунак собирается объявить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в субботу, 14 января, о решении Лондона поставить киевской стороне «эскадрон танков» Challenger 2.
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