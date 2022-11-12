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Эксперт Магомедов указал, что WhatsApp зачастую имеет доступ к камере и микрофону телефона

Эксперт Магомедов указал, что WhatsApp зачастую имеет доступ к камере и микрофону телефона

Заведующий кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов заявил агентству "Прайм", что мессенджер WhatsApp собирает немало данных о пользователях.

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