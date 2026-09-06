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Регионы России

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Венецианский кинофестиваль 2023: Роберт Паттинсон и звезды на красной дорожке

Венецианский кинофестиваль 2023: Роберт Паттинсон и звезды на красной дорожке

83-й Венецианский международный кинофестиваль проходит с 2 по 12 сентября на острове Лидо. Мероприятие привлекло многих знаменитостей, которые приняли участие в премьерах фильмов и посетили вечеринки брендов.

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