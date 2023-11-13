СССР-Россия
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СССР-Россия

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Чем дальше от нас СССР, тем яснее видится его величие!

Чем дальше от нас СССР, тем яснее видится его величие!

Даже беспристрастно пытаясь взглянуть на происходящее сегодня в мире, понимаешь, чем больше времени проходит с момента распада СССР, тем более величественнее и честнее, справедливее и человечнее, прогрессивнее и счастливее видится он, так коварно и безжалостно обманутый и преданный, проданный и брошенный, сквозь современную пелену вражды и мракобесия, лжи и бесчеловечности, разрушительных экспериментов и кризисов.

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Комментарии
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вага карлито
Верно! Я тоже считаю это важнейшим этапом перерождения который прошел по сути после смерти Сталина некому было продолжить его дело!)))
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9 час.
Olegus
Автор: Чем дальше от нас СССР, тем яснее видится его величие!&quot; Величие предполагает незыблемость и долголетие. А 69 лет, что просуществовал СССР (младенческий возраст для государства), говорит о том, что величие строилось на песке.
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8 час.
ГМ
Георгий Михалев
Хватит уже молодежь дурить, забивать мозг молодому поколению всяким говном.
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6 час.

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