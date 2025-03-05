Россиянам объяснили, как правильно питаться в Великий пост

Важно помнить, что это не голодовка Депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов рассказал RT, как правильно организовать питание в период Великого поста.
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