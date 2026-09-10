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HSBC Sees "Upside Risks" From "Super Squeeze" In Commodities

HSBC Sees "Upside Risks" From "Super Squeeze" In Commodities

HSBC Sees "Upside Risks" From "Super Squeeze" In Commodities London copper futures are trading north of $14,700 a ton, Brent crude futures have climbed above $101 a barrel, US diesel crack spreads are back in triple-digit territory, and the Bloomberg Commodity Index is at a 14-year high.

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