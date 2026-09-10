HSBC Sees "Upside Risks" From "Super Squeeze" In Commodities London copper futures are trading north of $14,700 a ton, Brent crude futures have climbed above $101 a barrel, US diesel crack spreads are back in triple-digit territory, and the Bloomberg Commodity Index is at a 14-year high.
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