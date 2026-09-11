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Спрос на ИИ от Яндекса резко вырос: плюс 40% ежедневной аудитории

Спрос на ИИ от Яндекса резко вырос: плюс 40% ежедневной аудитории

В первую неделю сентября активность пользователей «Алисы AI» выросла в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

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