БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Путин произвел фурор в Индии, европейские перевозчики в бешенстве, КНДР охватила «вспышка веселья»: что будет дальше

Путин произвел фурор в Индии, европейские перевозчики в бешенстве, КНДР охватила «вспышка веселья»: что будет дальше

Европейские авиакомпании столкнулись с «нечестными условиями игры» после потери доступа к российскому небу, рукопожатие президента РФ Владимира Путина и бортпроводницы взорвало соцсети, в КНДР начался бум торговых центров и курортов при Ким Чен Ыне — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

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Владимир Петров

Внутри России другой выборный фурор. Многих, одних и тех же граждан, в каждые выборы, нет в списках. Всех посылают в местный ЦИК самим разбираться с включением себя в списки для голосования. В эфире каждый день - ЕР - "Правящая Партия" Путина", не работает даже при подготовке к выборам.