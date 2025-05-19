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ТАСС: на Украине негодуют из-за двойных стандартов при увольнении из ВСУ

ТАСС: на Украине негодуют из-за двойных стандартов при увольнении из ВСУ

Увольнение командира батальона 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины "Магура" Александра Ширшина вызвало волну негодования среди украинцев на фоне отсутствия такой возможности у мобилизованных.

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