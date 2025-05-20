Дневник учителя: вся неприятная правда о современных детях и о том, что они вытворяют в школе

ВА

Владимир Акулов

В любой организации есть Правила Поведения...Кто нарушает эти правила -тот из организации увольняется , изгоняется...А вот в школе ученики могут делать , что хотят !Некоторые не только не хотят , не могут учиться , так еще мешают на уроке другим школьникам и учителю...А еще придумали *инклюзию * когда ребенок больной , например , эпилепсией или у кого расстройство сознания учится с нормальными детьми и срывает уроки...В таких условиях учителям работать невозможно...Невозможно и нормальным школьникам учиться в классах , где нет школьной дисциплины...Кто не учится , кто срывает уроки - тот не должен учиться в школе.