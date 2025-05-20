ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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  • Владимир Акулов
    В  любой  организации есть  Правила  Поведения...Кто  нарушает  эти  правила  -тот  из  организации  увольняется  ,  ...Дневник учителя: ...
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Дневник учителя: вся неприятная правда о современных детях и о том, что они вытворяют в школе

Дневник учителя: вся неприятная правда о современных детях и о том, что они вытворяют в школе

В последние годы в стране почти полностью исчезли спецшколы для трудных подростков, теперь дети с психическими отклонениями учатся вместе с нормальными.

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Комментарии
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Владимир Соколов
угу))Владимир Просвиркин, заслуженный учитель России, лауреат премии президента РФ в области образования, д.п.н., профессор кафедры кафедры психологии МГОУ предлагает опустить уровень обучения нормальных детишек до уровня плинтуса, детей с психическими отклонениями.
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15 час.
Дмитрий Бакланов
Причем слово &quot;лечить&quot; не звучит вообще....
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14 час.
ВА
Владимир Акулов
В  любой  организации есть  Правила  Поведения...Кто  нарушает  эти  правила  -тот  из  организации  увольняется  ,  изгоняется...А  вот  в  школе  ученики  могут  делать  ,  что  хотят  !Некоторые    не  только  не  хотят  ,  не  могут  учиться  , так  еще  мешают  на  уроке  другим  школьникам  и  учителю...А  еще  придумали  *инклюзию  * когда  ребенок  больной ,  например  ,  эпилепсией    или   у  кого  расстройство  сознания  учится  с  нормальными  детьми  и  срывает  уроки...В  таких  условиях  учителям  работать  невозможно...Невозможно  и  нормальным  школьникам  учиться  в  классах  ,  где  нет  школьной  дисциплины...Кто  не  учится  ,  кто  срывает  уроки  -  тот не  должен  учиться  в  школе.
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1 час.
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