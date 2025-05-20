В последние годы в стране почти полностью исчезли спецшколы для трудных подростков, теперь дети с психическими отклонениями учатся вместе с нормальными.
Дневник учителя: вся неприятная правда о современных детях и о том, что они вытворяют в школе
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Владимир Соколов
угу))Владимир Просвиркин, заслуженный учитель России, лауреат премии президента РФ в области образования, д.п.н., профессор кафедры кафедры психологии МГОУ предлагает опустить уровень обучения нормальных детишек до уровня плинтуса, детей с психическими отклонениями.
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15 час.
Дмитрий Бакланов
Причем слово "лечить" не звучит вообще....
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14 час.
ВА
Владимир Акулов
В любой организации есть Правила Поведения...Кто нарушает эти правила -тот из организации увольняется , изгоняется...А вот в школе ученики могут делать , что хотят !Некоторые не только не хотят , не могут учиться , так еще мешают на уроке другим школьникам и учителю...А еще придумали *инклюзию * когда ребенок больной , например , эпилепсией или у кого расстройство сознания учится с нормальными детьми и срывает уроки...В таких условиях учителям работать невозможно...Невозможно и нормальным школьникам учиться в классах , где нет школьной дисциплины...Кто не учится , кто срывает уроки - тот не должен учиться в школе.
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1 час.
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