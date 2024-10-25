Небензя: Запад готовил украинские ДРГ для провокаций на АЭС в России

Спецслужбы Запада готовили провокации на российских атомных электростанциях (АЭС), заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя, 25 октября на неформальной встрече Совета Безопасности ООН.
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