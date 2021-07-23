Новая ДЭПЛ для ВМС Японии: китайская оценка

Командование Морских сил самообороны Японии рассчитывает применять новую ДЭПЛ для ведения разведки в территориальных водах КНДР, слежения за АПЛ ВМФ России и контроля подводных сил НОАК в акваториях Японского, Желтого и Восточно-китайского морей.