Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Юркин
    Надо проводить соревнования с себе подобными, а не нормальных людей с аномальными...С яйцами и мужски...
  • Олег Севастопольский
    Пошли на хер , хохляцкие мрази !!!Крымчан с российс...
  • Геннадий Бережнов
    Однако это пустые хлопоты! Не будет ЕСПЧ наступать себе на хвост. А нам бы пора сделать вывод окончательный!«Россия против Ук...

Новая ДЭПЛ для ВМС Японии: китайская оценка

Новая ДЭПЛ для ВМС Японии: китайская оценка

Командование Морских сил самообороны Японии рассчитывает применять новую ДЭПЛ для ведения разведки в территориальных водах КНДР, слежения за АПЛ ВМФ России и контроля подводных сил НОАК в акваториях Японского, Желтого и Восточно-китайского морей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх
,,