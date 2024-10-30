В Шотландии «оживили» древнюю африканскую принцессу

Внешность мумифицированной жрицы или африканской принцессы возрастом 2,5 тысячи лет с помощью цифровых технологий сумели восстановить ученые музея шотландского города Перта, 30 октября пишет газета The Guardian.
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