Театр абсурда

8 097 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • анатолий
    О какой победе идёт речь?,Силуанов,Набиуллина и т.д. у руля,а вывоз капитала за границу только увеличился.На развитие...Кудрин ушёл, точн...
  • евгений никитин
    Читай Уставы. Если в армии не служил.Может не стоит ло...
  • евгений никитин
    Какое там поесть в пивном баре? Есть Устав и у контрактников имеется гражданская одежда. Что касаемо мобилизованных и...Может не стоит ло...

Войну начали НАТО и Украина, но писать историю будут не они

Войну начали НАТО и Украина, но писать историю будут не они

Японский эксперт Ивао Осаки (Iwao Osaki – доктор политологии, окончил юридический факультет Университета Кейо и докторантуру Высшей школы международных отношений Университета Рицумейкан, стажировался СПбУ и МГИМО), не будучи обременённым 8-летней привычкой почти не обращать внимания на волнообразную активность украинской артиллерии и летящие над головой жителей Донецка снаряды, задался нехитрым вопросом: так кто же, всё-таки, начал войну? Исследование опиралось как раз-таки на данных об обстрелах со стороны Украины, интенсивность которых резко (в разы) увеличилась с 16 февраля текущего года и, по сути, представляла из себя классическую артподготовку перед планируемым наступлением.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх