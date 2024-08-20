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В Италии арестовали немку, которая выдавала себя за императрицу

В Италии арестовали немку, которая выдавала себя за императрицу

В Италии задержали 49-летнюю гражданку Германии Сандру Николь Мартинес, которая выдавала себя за императрицу и была вхожа в высший свет Рима.

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