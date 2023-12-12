Не все получат компенсацию за электроэнергию! Разъяснение министерства

Компенсацией за электроэнергию могут воспользоваться только те потребители, для которых электричество является основным источником отопления в холодный период года, сообщает Министерство труда и социальной защиты, пишет Noi.
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