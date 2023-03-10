Не так давно в связи с ужасными событиям и в Турции был задан вопрос, возможно ли создать землетрясение искусственно, на что Стеб привел радиопередачу об "Оружии для землетрясений" от 2 июля 1997 года, слова какого-то американца, сказавшего, что H.