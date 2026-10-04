С миру по нитке...
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Почему под рельсами именно щебень, а не песок или бетон

Щебень под рельсами — не просто россыпь камней, а важная часть железной дороги. Причём подходит для этого далеко не любой материал.

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