Перед полётом в Нью-Йорк на неделю высокого уровня Генассамблеи ООН фюрер украинского нации Владимир Зеленский так же решителен, как забродившее ситро украинского производства.
Тернии европобеды и евросомнения
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Юрий Золотарев
Ххоспиди-и-и-и! Скорее бы уж этот АБСУРД дошёл до предела, +уткнулся бы в стену!
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9 час.
Вик Норд
Нам парад в зашквареном Киеве,или прочей зачморёной Одессе,в член не уперся...,тоже мне праздник,за отпижженых идиотов продавших свою Родину...,тут только горевать впору,да видно судьба у них(карма) такая,за всю свою подлую натуру ответить!
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6 час.
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