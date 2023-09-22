Спички - не игрушка

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Тернии европобеды и евросомнения

Тернии европобеды и евросомнения

Перед полётом в Нью-Йорк на неделю высокого уровня Генассамблеи ООН фюрер украинского нации Владимир Зеленский так же решителен, как забродившее ситро украинского производства.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Ххоспиди-и-и-и! Скорее бы уж этот АБСУРД дошёл до предела, +уткнулся бы в стену!
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9 час.
Вик Норд
Нам парад в зашквареном Киеве,или прочей зачморёной Одессе,в член не уперся...,тоже мне праздник,за отпижженых идиотов продавших свою Родину...,тут только горевать впору,да видно судьба у них(карма) такая,за всю свою подлую натуру ответить!
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6 час.

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