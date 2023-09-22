Тернии европобеды и евросомнения

Ххоспиди-и-и-и! Скорее бы уж этот АБСУРД дошёл до предела, +уткнулся бы в стену!

Вик Норд

Нам парад в зашквареном Киеве,или прочей зачморёной Одессе,в член не уперся...,тоже мне праздник,за отпижженых идиотов продавших свою Родину...,тут только горевать впору,да видно судьба у них(карма) такая,за всю свою подлую натуру ответить!