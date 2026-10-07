Новый штамм «Нимбус» угрожает курортам Юго-Восточной Азии

Рост заболеваемости новым штаммом COVID-19 под кодовым названием «Нимбус» в Юго-Восточной Азии вызывает серьезную обеспокоенность туристического рынка.
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