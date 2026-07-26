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Почему через краску на дорогущем суперкаре Ferrari F40 просвечивается кузов

Почему через краску на дорогущем суперкаре Ferrari F40 просвечивается кузов

Ferrari F40./ Фото: metalbeetle.com На старте продаж новенький с завода суперкар Ferrari F40 стоил баснословные 400 тысяч долларов, из-за спроса и редкости перекупы предлагали его в три раза дороже, а сейчас он стоит раз в десять больше.

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