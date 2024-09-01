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Враг готовит ловушку? Оборона прорвана, батальоны уходят по ночам: Сводка с фронтов СВО

Враг готовит ловушку? Оборона прорвана, батальоны уходят по ночам: Сводка с фронтов СВО

коллаж Царьграда 51,4K прочтений 3 дня назад Враг отступает слишком быстро - готовит ловушку? Что происходит на фронтах спецоперации.

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Комментарии
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Константин Самарин
В том-то и проблема, что вытянувшийся &quot;язык&quot; российского наступления может быть атакован с двух сторон теми самыми пятью бригадами ВСУ, находящимися в резерве.     Не понятно, чем занята российская разведка глубокого проникновения, если эти самые пять бригад располагаются не понятно где, для ВС РФ. А ведь уничтожение вражеских резервов-одна из приорететных задач, для российских авиации, артиллерии и ракетчиков.
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14 час.
СС
Сергей Степанов
Блядь диванные эксперты
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13 час.

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