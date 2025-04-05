Стив Керр: «Батлер не выглядит очевидной суперзвездой, но оказывает потрясающее воздействие на всех вокруг»

«Джимми – отличный, по-настоящему универсальный игрок, который хорошо делает абсолютно все. Он раз за разом совершает действия, которые приносят победу.
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