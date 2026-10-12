Юрист Манько: при регистрации брака положено до пяти дней отпуска за свой счёт

Юрист Александр Манько рассказал, что работодатель обязан предоставить сотруднику до пяти календарных дней отпуска за свой счёт при регистрации брака, рождении ребёнка или смерти близкого родственника.
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