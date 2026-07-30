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4 ребенка из ХК «Русь» госпитализированы после ДТП в Татарстане: «Состояние средней тяжести, различные травмы – черепно‑мозговая, перелом позвоночника, сотрясение. Угрозы жизни нет»

Четверо хоккеистов из детской команды «Русь» были госпитализированы после ДТП, которое произошло сегодня в Татарстане.

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