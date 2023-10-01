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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кудерметова выиграла второй титул WTA в карьере

Вероника Кудерметова стала чемпионкой турнира в Токио. В финале она обыграла четвертую ракетку мира Джессику Пегулу – 7:5, 6:1.

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