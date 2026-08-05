МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 748 подписчиков

Баку отверг сообщения об использовании территории Азербайджана против Ирана

Баку отверг сообщения об использовании территории Азербайджана против Ирана

Айхан ГаджизадеФото: mfa.gov.az Баку отверг утверждения CNN о якобы использовании азербайджанской территории для военных или разведывательных действий против Ирана и требует опровержения этой информации, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии