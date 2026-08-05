Баку отверг сообщения об использовании территории Азербайджана против Ирана

Айхан ГаджизадеФото: mfa.gov.az Баку отверг утверждения CNN о якобы использовании азербайджанской территории для военных или разведывательных действий против Ирана и требует опровержения этой информации, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.