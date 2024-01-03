Kyodo: лайнер, сгоревший в аэропорту Токио, получил разрешение на посадку

Посадка лайнера авиакомпании JAL в токийском аэропорту, после которой произошло столкновение самолетов на взлетно-посадочной полосе, проходила после того, как экипаж самолета получил разрешение на посадку и продублировал его.
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