Беспилотное небо станет русским

Еще пару лет назад у нас беспилотными летательными аппаратами занимались считанные энтузиасты. Двадцать восьмого января президент Российской Федерации провел в Тольятти совещание по развитию беспилотной авиации.
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