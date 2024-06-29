28.06.24 Кременная - Терны. 49.08238, 37.99563 Позиционные боевые действия в районе Кременной. Передовая позиция ВСУ восточнее Терн под обстрелом со стороны ВС РФ FPV-дроном.
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28.06.24 Кременная - Терны. 49.08238, 37.99563 Позиционные боевые действия в районе Кременной. Передовая позиция ВСУ восточнее Терн под обстрелом со стороны ВС РФ FPV-дроном.
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