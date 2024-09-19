Врач Ахмаев: риск рака груди у молодых девушек повышается из-за плохого питания

Раком груди, по последним данным ВОЗ, сегодня болеют свыше 2 млн женщин в мире. В России это тяжелое онкозаболевание по-прежнему занимает первое место среди всех видов онкологии у женщин — около 70 тысяч случаев ежегодно.
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