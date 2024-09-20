По этой характеристике можно узнать членов BTS даже в масках: АРМИ нашли секретную отличительную особенность ребят

АРМИ создали форум, в котором долго спорили о том, есть ли у парней из BTS что-то незримое и объединяющее их? Да, мы помним про татуировки, однако, это символ, который нанесли они специально, чтобы всегда помнить о своем значимом коллективе, ставшем для них семьей.