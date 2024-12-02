Прошёл эксперимент: стимуляция гипоталамуса ставит парализованных на ноги

Учёные выяснили, что метод может помочь людям с повреждениями спинного мозга.Глубокая стимуляция гипоталамуса, используемая для лечения двигательных расстройств, может помочь восстанавливать движение у людей с повреждениями спинного мозга.
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