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Прошёл эксперимент: стимуляция гипоталамуса ставит парализованных на ноги

Прошёл эксперимент: стимуляция гипоталамуса ставит парализованных на ноги

Учёные выяснили, что метод может помочь людям с повреждениями спинного мозга.Глубокая стимуляция гипоталамуса, используемая для лечения двигательных расстройств, может помочь восстанавливать движение у людей с повреждениями спинного мозга.

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