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Южноуральцам рассказали, как узнать о долгах с помощью электронных сервисов

Южноуральцам рассказали, как узнать о долгах с помощью электронных сервисов

Для этого можно воспользоваться порталом Госуслуг. Следить за ходом исполнительного производства и участвовать в нем жители Челябинской области могут с помощью Единого портала государственных (муниципальных) услуг.

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