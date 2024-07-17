В Омской области из-за аварии на магистральном водопроводе без воды остались почти 30 тысяч человек. Подачу воды планируют восстановить только к позднему вечеру.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В Омской области из-за аварии на магистральном водопроводе без воды остались почти 30 тысяч человек. Подачу воды планируют восстановить только к позднему вечеру.