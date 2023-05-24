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Лэмпард не уверен, что в «Челси» все быстро наладится: «Когда выключаешься, снова включиться тяжело. Это будет главным испытанием в следующем сезоне»

Лэмпард не уверен, что в «Челси» все быстро наладится: «Когда выключаешься, снова включиться тяжело. Это будет главным испытанием в следующем сезоне»

«Премьер-лига быстро развивается, все команды прибавляют и пытаются делать одно и то же. Появляются такие команды, как «Ньюкасл», «Брайтон» , «Астон Вилла», их теперь тоже нужно учитывать.

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